N4 Grammar Trial QUIZ

N4 Grammar Trial QUIZ : In order to do well on the JLPT, it’s important to practice by answering lots of questions. Take this test as many times as you’d like in order to secure that perfect score. If you have any questions, please ask the community, and one of our friendly tutors will help you.

Now, let’s start!

#1 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「はやく ___________ バスに 乗(の)れます。」 行かなければ 行けば 行きれば 行かば #2 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「学校(がっこう)に ___________、友(とも)だちに 会(あ)えます。」 これば きれば くれば きなければ #3 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「水(みず)を ___________ 死(し)にます。」 飲(の)みなければ 飲(の)めば 飲(の)みれば 飲(の)まなければ #4 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「勉強(べんきょう)___________ 合格(ごうかく)しません。」 しなければ すれば さなければ されま #5 合(あ)わないものを 選(えら)んでください。「会社(かいしゃ)に ___________。」 来(き)たら、まずメールを確認(かくにん)してください。 来(く)れば、まずメールを確認(かくにん)してください。 来(く)れば、みんなに会(あ)えます。 来(き)たら、みんなに会(あ)えます。 #6 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「米(こめ/rice)で このお酒(さけ)を 作(つく)ります。」 → 「このお酒(さけ)は 米(こめ)で __________。」 作(つく)ります 飲(の)みます 飲(の)まれます 作(つく)られます #7 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「このネックレスは ダイヤモンド___________。」 で できています に しています で されます に なります #8 合(あ)わないものを 選びなさい。「この本(ほん)は 誰(だれ)に ___________。」 作(つく)れていますか 作(つく)られましたか できていますか していますか #9 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「料理(りょうり)が 甘(あま)すぎるので 少(すこ)し ___________。」 辛(から)いにします 辛(から)くします 辛(から)くなります 辛(から)いになります #10 一番(いちばん) 良(い)いものを 選(えら)んでください。「明日(あした)は 掃除(そうじ)して 部屋(へや)を ___________。」 きれくします きれくなります きれいになります きれいにします

