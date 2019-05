List of Japanese verb conjugation

Japanese Verb Conjugation ます形

polite form[i] 否定形

negative form[ii] て形

“te” participle form た形

“ta” perfective form 可能形[i]

potential form 条件形[ii]

conditional form 意向形[iii]

volitional form 受身・尊敬[i]

passive verb 使役[i]

causative verb 禁止形[ii]

prohibitive form 命令形[iii]

imperative form ~う -u います -imasu わない -wanai って -tte った -tta える -eru えば -eba おう -ō われる -wareru わせる -waseru うな -u na え -e ~つ -tsu ちます -chimasu たない -tanai って -tte った -tta てる -teru てば -teba とう -tō たれる -tareru たせる -taseru つな -tsu na て -te ~る -ru ります -rimasu らない -ranai って -tte った -tta れる -reru[iv] れば -reba ろう -rō られる -rareru らせる -raseru るな -ru na れ -re ~く -ku きます -kimasu かない -kanai いて -ite いた -ita ける -keru けば -keba こう -kō かれる -kareru かせる -kaseru くな -ku na け -ke ~ぐ -gu ぎます -gimasu がない -ganai いで -ide いだ -ida げる -geru げば -geba ごう -gō がれる -gareru がせる -gaseru ぐな -gu na げ -ge ~ぬ -nu にます -nimasu なない -nanai んで -nde んだ -nda ねる -neru ねば -neba のう -nō なれる -nareru なせる -naseru ぬな -nu na ね -ne ~ぶ -bu びます -bimasu ばない -banai んで -nde んだ -nda べる -beru べば -beba ぼう -bō ばれる -bareru ばせる -baseru ぶな -bu na べ -be ~む -mu みます -mimasu まない -manai んで -nde んだ -nda める -meru めば -meba もう -mō まれる -mareru ませる -maseru むな -mu na め -me ~す -su します -shimasu さない -sanai して -shite した -shita せる -seru せば -seba そう -sō される -sareru させる -saseru すな -su na せ -se (い)る -iru ます -masu ない -nai て -te た -ta られる -rareru[v] れば -reba よう -yō られる -rareru させる -saseru (い)るな -iru na ろ -ro (え)る -eru ます -masu ない -nai て -te た -ta られる -rareru[v] れば -reba よう -yō られる -rareru させる -saseru (え)るな -eru na ろ -ro する -suru します -shimasu しない -shinai して -shite した -shita できる dekiru すれば sureba しよう shiyō される sareru させる saseru するな suru na しろ shiro くる -kuru きます -kimasu こない -konai きて -kite きた -kita こられる korareru[v] くれば kureba こよう koyō こられる korareru こさせる kosaseru くるな kuru na こい koi

Example of Japanese Conjugation Verbs

These are examples of Japanese Conjugation verbs.For example, Tsukau can be made more polite by conjugating it into Tsukaimasu.Also Tsukau can be made negative by conjugating it into Tsukawanai.

You can check all examples and learn how Japanese conjugation verbs looks like.

※There are a few exceptions”くる”(Come) and “する”(Do).

Japanese verb conjugation is the same for all subjects, first person (“I”, “we”), second person (“you”) and third person (“he/she/it” and “they”), singular and plural.

imperative form ~う -u 買う(Kau[Buy]) 買います -imasu 買わない -wanai 買って -tte 買った -tta 買える -eru 買えば -eba 買おう -ō 買われる -wareru 買わせる -waseru 買うな -u na 買え -e ~う -u 洗う(Arau[Wash]) 洗います -imasu 洗わない -wanai 洗って -tte 洗った -tta 洗える -eru 洗えば -eba 洗おう -ō 洗われる -wareru 洗わせる -waseru 洗うな -u na 洗え -e ~う -u 使う(Tsukau[Use]) 使います -imasu 使わない -wanai 使って -tte 使った -tta 使える -eru 使えば -eba 使おう -ō 使われる -wareru 使わせる -waseru 使うな -u na 使え -e ~つ -tsu 待つ(Matsu[Wait]) 待ちます -chimasu 待たない -tanai 待って -tte 待った -tta 待てる -teru 待てば -teba 待とう -tō 待たれる -tareru 待たせる -taseru 待つな -tsu na 待て -te ~つ -tsu 立つ(Tatsu[Standup]) 立ちます -chimasu 立たない -tanai 立って -tte 立った -tta 立てる -teru 立てば -teba 立とう -tō 立たれる -tareru 立たせる -taseru 立つな -tsu na 立て -te ~る -ru 走る(Hashiru[Run]) 走ります -rimasu 走らない -ranai 走って -tte 走った -tta 走れる -reru[iv] 走れば -reba 走ろう -rō 走られる -rareru 走らせる -raseru 走るな -ru na 走れ -re ~る -ru 取る(Toru[Get]) 取ります -rimasu 取らない -ranai 取って -tte 取った -tta 取れる -reru[iv] 取れば -reba 取ろう -rō 取られる -rareru 取らせる -raseru 取るな -ru na 取れ -re ~る -ru 帰る(Kaeru[Goback]) 帰ります -rimasu 帰らない -ranai 帰って -tte 帰った -tta 帰れる -reru[iv] 帰れば -reba 帰ろう -rō 帰られる -rareru 帰らせる -raseru 帰るな -ru na 帰れ -re ~る -ru 知る(Shiru[Know]) 知ります -rimasu 知らない -ranai 知って -tte 知った -tta 知れる -reru[iv] 知れば -reba 知ろう -rō 知られる -rareru 知らせる -raseru 知るな -ru na 知れ -re ~る -ru 変わる(Kawaru[Change]) 変わります -rimasu 変わらない -ranai 変わって -tte 変わった -tta 変われる -reru[iv] 変われば -reba 変わろう -rō 変わられる -rareru 変わらせる -raseru 変わるな -ru na 変われ -re ~く -ku 書く(Kaku[Write]) 書きます -kimasu 書かない -kanai 書いて -ite 書いた -ita 書ける -keru 書けば -keba 書こう -kō 書かれる -kareru 書かせる -kaseru 書くな -ku na 書け -ke ~く -ku 行く(Iku[Go]) 行きます -kimasu 行かない -kanai 行いて -ite 行いた -ita 行ける -keru 行けば -keba 行こう -kō 行かれる -kareru 行かせる -kaseru 行くな -ku na 行け -ke ~く -ku 聞く(Kiku[Listen]) 聞きます -kimasu 聞かない -kanai 聞いて -ite 聞いた -ita 聞ける -keru 聞けば -keba 聞こう -kō 聞かれる -kareru 聞かせる -kaseru 聞くな -ku na 聞け -ke ~ぐ -gu 脱ぐ(Nugu[putoff]) 脱ぎます -gimasu 脱がない -ganai 脱いで -ide 脱いだ -ida 脱げる -geru 脱げば -geba 脱ごう -gō 脱がれる -gareru 脱がせる -gaseru 脱ぐな -gu na 脱げ -ge ~ぐ -gu 急ぐ(Isogu[Hurry]) 急ぎます -gimasu 急がない -ganai 急いで -ide 急いだ -ida 急げる -geru 急げば -geba 急ごう -gō 急がれる -gareru 急がせる -gaseru 急ぐな -gu na 急げ -ge ~ぐ -gu 嗅ぐ(Kagu[Smell]) 嗅ぎます -gimasu 嗅がない -ganai 嗅いで -ide 嗅いだ -ida 嗅げる -geru 嗅げば -geba 嗅ごう -gō 嗅がれる -gareru 嗅がせる -gaseru 嗅ぐな -gu na 嗅げ -ge ~ぐ -gu 泳ぐ(Oyogu[Swim]) 泳ぎます -gimasu 泳がない -ganai 泳いで -ide 泳いだ -ida 泳げる -geru 泳げば -geba 泳ごう -gō 泳がれる -gareru 泳がせる -gaseru 泳ぐな -gu na 泳げ -ge ~ぬ -nu 死ぬ(Shinu[Die]) 死にます -nimasu 死なない -nanai 死んで -nde 死んだ -nda 死ねる -neru 死ねば -neba 死のう -nō 死なれる -nareru 死なせる -naseru 死ぬな -nu na 死ね -ne ~ぶ -bu 遊ぶ(Asobu[Play]) 遊びます -bimasu 遊ばない -banai 遊んで -nde 遊んだ -nda 遊べる -beru 遊べば -beba 遊ぼう -bō 遊ばれる -bareru 遊ばせる -baseru 遊ぶな -bu na 遊べ -be ~ぶ -bu 転ぶ(Korobu[tumble] 転びます -bimasu 転ばない -banai 転んで -nde 転んだ -nda 転べる -beru 転べば -beba 転ぼう -bō 転ばれる -bareru 転ばせる -baseru 転ぶな -bu na 転べ -be ~ぶ -bu 呼ぶ(Yobu[Call]) 呼びます -bimasu 呼ばない -banai 呼んで -nde 呼んだ -nda 呼べる -beru 呼べば -beba 呼ぼう -bō 呼ばれる -bareru 呼ばせる -baseru 呼ぶな -bu na 呼べ -be ~む -mu 読む(Yomu[Read]) 読みます -mimasu 読まない -manai 読んで -nde 読んだ -nda 読める -meru 読めば -meba 読もう -mō 読まれる -mareru 読ませる -maseru 読むな -mu na 読め -me ~む -mu 飲む(Nomu[Drink]) 飲みます -mimasu 飲まない -manai 飲んで -nde 飲んだ -nda 飲める -meru 飲めば -meba 飲もう -mō 飲まれる -mareru 飲ませる -maseru 飲むな -mu na 飲め -me ~む -mu 噛む(Kamu[bite]) 噛みます -mimasu 噛まない -manai 噛んで -nde 噛んだ -nda 噛める -meru 噛めば -meba 噛もう -mō 噛まれる -mareru 噛ませる -maseru 噛むな -mu na 噛め -me ~す -su 話す(Hanasu[Speak]) 話します -shimasu 話さない -sanai 話して -shite 話した -shita 話せる -seru 話せば -seba 話そう -sō 話される -sareru 話させる -saseru 話すな -su na 話せ -se ~す -su 動かす(Ugokasu[move]) 動かします -shimasu 動かさない -sanai 動かして -shite 動かした -shita 動かせる -seru 動かせば -seba 動かそう -sō 動かされる -sareru 動かさせる -saseru 動かすな -su na 動かせ -se ~す -su 起こす(Okosu[Getup]) 起こします -shimasu 起こさない -sanai 起こして -shite 起こした -shita 起こせる -seru 起こせば -seba 起こそう -sō 起こされる -sareru 起こさせる -saseru 起こすな -su na 起こせ -se (い)る -iru いる(Iru[exist]) います -masu いない -nai いて -te いた -ta いられる -rareru[v] いれば -reba いよう -yō いられる -rareru いさせる -saseru い(い)るな -iru na いろ -ro Ichidan Verb 食べる(Taberu[eat]) 食べます -masu 食べない -nai 食べて -te 食べた -ta 食べられる -rareru[v] 食べれば -reba 食べよう -yō 食べられる -rareru 食べさせる -saseru 食べ(え)るな -eru na 食べろ -ro Ichidan Verb 見る(Miru[see]) 見ます -masu 見ない -nai 見て -te 見た -ta 見られる -rareru[v] 見れば -reba 見よう -yō 見られる -rareru 見させる -saseru 見(え)るな -eru na 見ろ -ro (え)る -eru 植える(Ueru[plant]) 植えます -masu 植えない -nai 植えて -te 植えた -ta 植えられる -rareru[v] 植えれば -reba 植えよう -yō 植えられる -rareru 植えさせる -saseru 植え(え)るな -eru na 植えろ -ro (え)る -eru 訴える(Uttaeru[sue]) 訴えます -masu 訴えない -nai 訴えて -te 訴えた -ta 訴えられる -rareru[v] 訴えれば -reba 訴えよう -yō 訴えられる -rareru 訴えさせる -saseru 訴え(え)るな -eru na 訴えろ -ro (え)る -eru 終える(Oeru[finish]) 終えます -masu 終えない -nai 終えて -te 終えた -ta 終えられる -rareru[v] 終えれば -reba 終えよう -yō 終えられる -rareru 終えさせる -saseru 終え(え)るな -eru na 終えろ -ro する -suru – -します -shimasu -しない -shinai -して -shite -した -shita -できる dekiru -すれば sureba -しよう shiyō -される sareru -させる saseru -するな suru na -しろ shiro くる -kuru – -きます -kimasu -こない -konai -きて -kite -きた -kita -こられる korareru[v] -くれば kureba -こよう koyō -こられる korareru -こさせる kosaseru -くるな kuru na -こい koi

If you want to learn more Japanese verbs, Take a look this video to learn Japanese Verb Conjugation.This video explains to you about Summary of verb forms!

